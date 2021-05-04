Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная подеилалсь вариантом весеннего лука и пожаловалась на погоду

Сейчас актриса старается не говорить о личной жизни и уделяет максимум времени свои детям. Незадолго до рождения второго ребенка Антонина с мужем переехала в загородный дом в коттеджном поселке. И хотя свой дом она показывает редко, фанатам все равно интересно, как проходят будни Паперной.

В этот раз звезда обратила внимание на погоду, из-за которой совсем не похоже, что сейчас последний месяц весны. В светлых джинсах, теплой косухе бежевого цвета и ботинках такого же оттенка артистка позировала боком к объективу. Скрывая фигуру под слоями одежды, она заявила: «Май. Теплейший».

Отметим, не так давно Паперная призналась, по прошествии пяти месяцев после вторых родов она не пришла в форму. Однако этот факт, как и лишние килограммы, перестали ее волновать.

«В Германии также шубу надо!🤦‍♀️; Надо бы к лету варежки связать; Красивый 🔥; В Киеве,тоже не жарко (; Смотрю и замерзаю🥶», - отвечают фанаты на снимком актрисы.

Напомним, что Паперная достаточно редко публикует фото у себя в Инстаграм. После того, как она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и уехала жить в Россию, она редко распространяется о своей личной жизни.

Известно, что у Тони двое детей, с которыми звездная бабушка из-за ситуации между странами видится довольно редко. Сама Паперная строит успешную карьеру в российском кинематографе. На ее счету более 20 ролей в фильмах и сериалах.

На свежем фото, которое Паперная опубликовала в сети, она появилась в компании с малоизвестной подружкой. Девушки были очень стильно одеты.

Напомним, что дочь Ольги Сумской с новой прической от известного стилиста поразила внешним видом: "Гены дают результат все-таки".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской впечатлила сменой имиджа даже звездную маму, показательный кадр: "Дива".

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