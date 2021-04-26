Антонина Паперная, старшая дочка актрисы Ольги Сумской, пожаловалась на жизнь в России
Как известно, 30-летняя девушка, которая пошла по стопам матери и стала актрисой, сейчас живет в Москве вместе с мужем Владимиром Яглычем и двумя детьми - трехлетней дочкой Евой и годовалым сыном Даниилом.
В своих "сториз" в Инстаграм Антонина опубликовала свежие кадры, на которых показала себя на прогулке, а также упомянула детей, которые, очевидно, находились с ней рядом. Девушка высказала недовольство адским холодом, передает Politeka.net.
"Лето близко, дорогие друзья...", - говорит она на первом снимке, показывая теплое пальто и обувь с меховой отделкой.
"Почему так холодно?!", - возмущается Паперная.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
Позитив из "Время и Стекло" подтвердил слухи о разводе с подружкой Каменских, были вместе 15 лет: "Нам надо поговорить с..."
Винник вызвал восторг появлением со своей 19-летней «избранницей»: «Как кот Базилио и лиса Алиса»
"Дизель шоу" экстренно отменяет концерты, раскрыта причина: "Дорогие зрители..."
"Значит так, друзья, дети в зимних пуховиках, я в своем любимейшем зимнем пальто... На улице скоро май. Что происходит?", - продолжила негодовать актриса.
До этого Сумская рассказывала, почему дочь переехала в Россию. А случилось это 10 лет назад.
"Ей захотелось закончить вуз - один из самых популярных и весомых в то время (Щукинское училище в Москве, - ред.). И сейчас он таким считается. Актерская очень сильная школа, где учился ее отец", - объяснила Ольга.
Паперная закончила училище в 2015 году, обзавелась семьей и осталась строить карьеру в России. Ее муж тоже, кстати, актер.
Сумской только единожды удалось увидеть внука, когда она гостила у дочери после его рождения. Это первый мальчик в большом роду Сумских – у Ольги и ее мамы рождались девочки, первый ребенок Антонины – так же девочка.
Напомним, старшая дочь Сумской удивила внешним видом после похода к парикмахеру
А еще Politeka писала, что старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве