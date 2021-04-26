Антонина Паперная, старшая дочка актрисы Ольги Сумской, пожаловалась на жизнь в России

Как известно, 30-летняя девушка, которая пошла по стопам матери и стала актрисой, сейчас живет в Москве вместе с мужем Владимиром Яглычем и двумя детьми - трехлетней дочкой Евой и годовалым сыном Даниилом.

В своих "сториз" в Инстаграм Антонина опубликовала свежие кадры, на которых показала себя на прогулке, а также упомянула детей, которые, очевидно, находились с ней рядом. Девушка высказала недовольство адским холодом, передает Politeka.net.

"Лето близко, дорогие друзья...", - говорит она на первом снимке, показывая теплое пальто и обувь с меховой отделкой.

"Почему так холодно?!", - возмущается Паперная.

"Значит так, друзья, дети в зимних пуховиках, я в своем любимейшем зимнем пальто... На улице скоро май. Что происходит?", - продолжила негодовать актриса.

До этого Сумская рассказывала, почему дочь переехала в Россию. А случилось это 10 лет назад.

"Ей захотелось закончить вуз - один из самых популярных и весомых в то время (Щукинское училище в Москве, - ред.). И сейчас он таким считается. Актерская очень сильная школа, где учился ее отец", - объяснила Ольга.

Паперная закончила училище в 2015 году, обзавелась семьей и осталась строить карьеру в России. Ее муж тоже, кстати, актер.

Сумской только единожды удалось увидеть внука, когда она гостила у дочери после его рождения. Это первый мальчик в большом роду Сумских – у Ольги и ее мамы рождались девочки, первый ребенок Антонины – так же девочка.

Напомним, старшая дочь Сумской удивила внешним видом после похода к парикмахеру

А еще Politeka писала, что старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве