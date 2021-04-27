Известная актриса Тоня Паперная, дочь Ольги Сумской, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная решила пойти по стопам звездной мамы и стать актрисой. Красотка построила успешную карьеру в России, где живет вместе с супругом. Не забывает девушка и о социальных сетях, где радует фанатов интересными кадрами из личной жизни.

В этот раз Тоня опубликовала фото после посещения стилиста. Красотка была в джинсах и блузке, верхние пуговицы которой расстегнула. Волосы девушка оставила распущенными, демонстрируя эффектный объем, который сделал ей стилист.

"Я наблюдаю за тобой", - написала Тоня под фотографией.

"Дива", ответила сразу под фото Ольга Сумская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Невероятная", "Вау", "Бесподобная красотка", "Приятно, что кто-то тебя ждет", "Тоня, очень прическа красивая и укладка", "Добрый день! А что за помада такая красивая?".

Мы писали, что Антонина Паперная, старшая дочь актрисы Ольги Сумской, пожаловалась на жизнь в России.

В своих "сториз" в Инстаграм Антонина опубликовала свежие кадры, на которых показала себя на прогулке, а также упомянула детей, которые, очевидно, находились с ней рядом.

Напомним, дочь Сумской поразила формой после рождения второго ребенка, удивив даже маму

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