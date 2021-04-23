Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, прошлась по красной дорожке с любимым мужем
Антонина Паперная вместе с актером Владимиром Яглычом с 2015 года, передает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих детей, хотя официально не зарегистрировала свои отношения.
Кроме того, что звезды занимаются развитиями своих карьер, а также воспитывают детей, они еще и посещают важные мероприятия.
Так, 22 апреля пара прошлась по красной ковровой дорожке, в честь Московского международного кинофестиваля.
Тоня надела черный брючный костюм, завершив образ утонченными украшениями, а ее муж также выглядел стильно в черном костюме с белоснежной рубашкой и галстуком.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Сумская похвалилась российским зятем, который водит ее дочь по красным дорожкам: "Мои"
"Тайная жена" Олега Винника Таюне в узком наряде приковала взгляды к идеальному декольте: "Золотая женщина"
Сын Григория Чапкиса, навсегда уехавший из Украины, хвастанул красоткой-женой: "Наконец-то…"
Могилевская наконец показала, с кем переехала в дом на берегу Днепра: «Знакомьтесь, это…»
Соответствующее фото Паперная разместила в своем Инстаграм. Публикация за час собрала почти 2000 лайков.
"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥нереальные", "Ну, что за СЕМЬЯ!! 😍😍😍❤️❤️❤️❤️ Вы невероятная пара!!", "Оооочень красивые", "Сумочка зачет)", "Идеальные", "Просто Офигенные😍😍😍🔥🔥🔥👏👏👏", "Самые шикарные и впечатляющие", "Самая красивая пара 😍😍😍", "Лучшие! На Легендарном фестивале", - написали пользователи сети.
Напомним, Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. В юности девушка перебралась в Москву с твердым намерением поступить в театральный институт им. Бориса Щукина. В результате она поступила со второй попытки.
Антонина оказалась очень талантливой, ее отметили премией «Золотой лист» за одну из ролей.
Сейчас красотка снимается в сериалах и фильмах.
Напомним, что старшая дочь Сумской удивила внешним видом после похода к парикмахеру: "Магия начинается"
Как сообщала Politeka, старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве: "Типа свидание"
Также Politeka писала, что 65-летняя Наталья Сумская призналась, почему почти не общается со звездной сестрой: «Я не могу указывать…».