Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, прошлась по красной дорожке с любимым мужем

Антонина Паперная вместе с актером Владимиром Яглычом с 2015 года, передает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих детей, хотя официально не зарегистрировала свои отношения.

Кроме того, что звезды занимаются развитиями своих карьер, а также воспитывают детей, они еще и посещают важные мероприятия.

Так, 22 апреля пара прошлась по красной ковровой дорожке, в честь Московского международного кинофестиваля.

Тоня надела черный брючный костюм, завершив образ утонченными украшениями, а ее муж также выглядел стильно в черном костюме с белоснежной рубашкой и галстуком.

Соответствующее фото Паперная разместила в своем Инстаграм. Публикация за час собрала почти 2000 лайков.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥нереальные", "Ну, что за СЕМЬЯ!! 😍😍😍❤️❤️❤️❤️ Вы невероятная пара!!", "Оооочень красивые", "Сумочка зачет)", "Идеальные", "Просто Офигенные😍😍😍🔥🔥🔥👏👏👏", "Самые шикарные и впечатляющие", "Самая красивая пара 😍😍😍", "Лучшие! На Легендарном фестивале", - написали пользователи сети.

Напомним, Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. В юности девушка перебралась в Москву с твердым намерением поступить в театральный институт им. Бориса Щукина. В результате она поступила со второй попытки.

Антонина оказалась очень талантливой, ее отметили премией «Золотой лист» за одну из ролей.

Сейчас красотка снимается в сериалах и фильмах.

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