Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная поделилась трогательным совместным фото с мужем
Как известно, знаменитость пошла по стопам матери, и стала актрисой. Впрочем, свою карьеру Тоня строит в России, куда она переехала к своему мужу – актеру Владимиру Яглычу. Сейчас пара счастливо живет в собственном коттедже и воспитывает двоих детей.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Паперная решила показать, как проводит время с мужем. Пара запечатлена во время прогулки по Санкт-Петербургу. Даже в начале мая там оказалось очень холодное, поэтому актеры одеты в теплые куртки, а муж Тони не забыл еще и о шапке.
Пара стоит на мосту, однако смотрят они при этом не на реку, а друг на друга.
«Питер. О возвышенном», - подписала фото Тоня.
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Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.
«Красивая пара!», «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? Погода не балует», «Холодрыга», «Тоня, май месяц, а на вас все та же любимая куртка на меху…», «О холодине», -пишут люди.
Мы писали, что Антонина Паперная, старшая дочь актрисы Ольги Сумской, пожаловалась на жизнь в России.
В соцсетях актриса возмутилась холодной погодой, из-за которой приходится ходить в теплой одежде.
Напомним, дочь Ольги Сумской появилась на прогулке, скрыв фигуру под толстым слоем одежды: "Смотрю и замерзаю".
Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской оказалась с подругой в неожиданном месте: «Как вас туда занесло?».
Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской впечатлила сменой имиджа даже звездную маму, показательный кадр: "Дива".