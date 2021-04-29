Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная впечатлила стильным видом на встрече с подругой

Как передает Politeka.net, Паперная достаточно редко публикует фото у себя в Инстаграм. После того, как она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и уехала жить в Россию, она редко распространяется о своей личной жизни.

Известно, что у Тони двое детей, с которыми звездная бабушка из-за ситуации между странами видится довольно редко. Сама Паперная строит успешную карьеру в российском кинематографе. На ее счету более 20 ролей в фильмах и сериалах.

На свежем фото, которое Паперная опубликовала в сети, она появилась в компании с малоизвестной подружкой. Девушки были очень стильно одеты.

«В библиотеке», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили несколько приятных слов.

«Прелесть», «Выглядишь превосходно», «Как вас туда занесло?», «На маму похожа», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Антонина Паперная поделилась своими материнскими буднями. 30-летняя актриса рассказала, что дочка просит ее включать мультфильм «Три кота». Судя по выражению лица звезды, ей этот мультфильм порядком надоел.

Напомним, что дочь Ольги Сумской с новой прической от известного стилиста поразила внешним видом: "Гены дают результат все-таки".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской впечатлила сменой имиджа даже звездную маму, показательный кадр: "Дива".

Также Politeka писала, что дочь Сумской, уехавшая из Украины в Москву, поделилась своими переживаниями: "Значит так, друзья...".