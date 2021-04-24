Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Тоня Паперна показала себе після роботи стиліста

Як пише Politeka.net, Тоня пішла по стопах мами і стала актрисою. Зараз красуня живе разом з чоловіком в Москві, де активно будує кар'єру. Дівчина веде Instagram, де за нею стежать десятки тисяч фанатів.

Цього разу Паперна опублікувала фото, де позувала в джинсах і блузі перед дзеркалом з лампами. Дівчина показувала ефектну укладку і своє світле волосся.

"Король бомбічних укладок і самого бездоганного блонда в світі Павло Ваан. Спасибі тобі, Мій дорогий!",- написала Тоня під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю вашу укладку і вас, ви дуже красива", "Королева стилю", "ви прекрасна, гени дають результат все-таки".

Ми писали, що старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, пройшлася по червоній доріжці з коханим чоловіком.

Так, 22 квітня пара пройшлася по червоній килимовій доріжці, на честь Московського міжнародного кінофестивалю.

Тоня одягла чорний брючний костюм, завершивши образ витонченими прикрасами, а її чоловік також виглядав стильно в чорному костюмі з білосніжною сорочкою і краваткою.

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