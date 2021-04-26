Антоніна Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, поскаржилася на життя в Росії

Як відомо, 30-річна дівчина, яка пішла по стопах матері та стала актрисою, зараз живе в Москві разом з чоловіком Володимиром Ягличем і двома дітьми - трирічною донькою Євою і однорічним сином Данилом.

У своїх "сторіз" в Instagram Антоніна опублікувала свіжі кадри, на яких показала себе на прогулянці, а також згадала дітей, які, очевидно, перебували з нею поруч. Дівчина висловила невдоволення пекельним холодом, передає Politeka.net.

"Літо близько, дорогі друзі...", - каже вона на першому знімку, показуючи тепле пальто і взуття з хутряною обробкою.

"Чому так холодно?!", - обурюється Паперна.

"Значить так, друзі, діти в зимових пуховиках, я в своєму найулюбленішому зимовому пальто... На вулиці скоро травень. Що відбувається?", - продовжила обурюватися актриса.

До цього Сумська розповідала, чому дочка переїхала в Росію. А сталося це 10 років тому.

"Їй захотілося закінчити вуз - один з найпопулярніших і вагомих на той час (Щукінське училище в Москві, - ред.). І зараз він таким вважається. Акторська дуже сильна школа, де навчався її батько", - роз'яснила Ольга.

Паперна закінчила училище в 2015 році, обзавелася сім'єю і залишилася будувати кар'єру в Росії. Її чоловік теж, до речі, актор.

Сумській тільки один раз вдалося побачити онука, коли вона гостювала у дочки після його народження. Це перший хлопчик у великому роду Сумських - у Ольги та її мами народжувалися дівчатка, перша дитина Антоніни – так само дівчинка.

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