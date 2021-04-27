Відома актриса Тоня Паперна, дочка Ольги Сумської, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Тоня Паперна вирішила піти по стопах зіркової мами і стати актрисою. Красуня побудувала успішну кар'єру в Росії, де живе разом з чоловіком. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де радує фанатів цікавими кадрами з особистого життя.
Цього разу Тоня опублікувала фото після відвідин стиліста. Красуня була в джинсах і блузці, верхні гудзики якої розстебнула. Волосся дівчина залишила розпущеним, демонструючи ефектний обсяг, який зробив їй стиліст.
"Я спостерігаю за тобою", - написала Тоня під фотографією.
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"Діва", відповіла відразу під фото Ольга Сумська.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красива", "неймовірна", "Вау", "Незрівнянна красуня", "приємно, що хтось тебе чекає", "Тоня, дуже зачіска красива і укладання"," Добрий день! А що за помада така красива?".
Ми писали, що Антоніна Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, поскаржилася на життя в Росії.
У своїх "сторіз" в Instagram Антоніна опублікувала свіжі кадри, на яких показала себе на прогулянці, а також згадала дітей, які, очевидно, перебували з нею поруч.
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