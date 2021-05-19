Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала, как расслабляется весенним вечером

Знаменитость, которая пошла по стопам матери и стала актрисой, поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, Тоня с семьей живет и работает в России, куда она переехала к своему мужу – актеру Владимиру Яглычу. Сейчас пара счастливо живет в собственном коттедже и воспитывает двоих детей.

Судя по всему, на новом фото Паперная позирует во дворе того самого коттеджа. Так, актриса лежит в шезлонге на фоне ярко-зеленого газона, а рядом с ней можно заметить детские ножки. Тоня отдыхает в простой и удобной белой кофте и шортах или юбке. Актриса выглядит очень расслабленно и непринужденно.

«Вечер», - коротко подписала фото Паперная.

Ранее мы писали, что в одном из последних постов Тоня предстала в молодежном "растянутом" свитере с дырками на рукавах. Сверху красотка накинула кожаную куртку.

Артистка пристально смотрела в камеру, казалось, на ее лице не было макияжа.

"Опасно смотрю", - написала она.

Поклонники оценили публикацию, оставив под ней сотни лайков и восхищенные комментарии.

Напомним, дочь Ольги Сумской поразила видом в "растянутом" свитере с дырками, новое фото: "Прям смотрятся...".

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