Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, предстала в молодежном образе

Уже несколько лет в моде стиль oversize, пишет Politeka.net. Сейчас тренд на то, чтобы одежда не только была красивой, но и комфортной.

Фигуристая Антонина Паперная всегда очень стильная, поэтому выбирает соответствующую одежду. В одном из последних постов красотка предстала в молодежном "растянутом" свитере с дырками на рукавах. Сверху красотка накинула кожаную куртку.

Артистка пристально смотрела в камеру, казалось, на ее лице не было макияжа.

"Опасно смотрю", - написала она.

За полчаса публикация собрала более 700 лайков и немного комментариев.

"Какой стиль! 💙 я балдею!)) часы прям смотрятся! 😉🔥", "Хороша!", "Замуж надо", - написали пользователи сети.

Отметим, Антонина Паперная призналась, что ухаживать за собой ее научила мама. Девушка не ленится, занимается спортом и делает разные маски.

"В нашей семье не ухаживать за собой всегда было табу. С детства нас воспитывали, что девочка должна следить за собой каждый день", - рассказала актриса.

Антонина постоянно занимается спортом, делая силовые и кардионагрузки. Звезда старается придерживаться правильного питания, но иногда все же позволяет себе немного вредного.

В своей косметичке красотка всегда носит зеркальце, помаду и тон для лица - это самые необходимые вещи, а без остального она может обойтись.

Напомним, дочь Ольги Сумской принарядилась и дала ценный совет

А еще Politeka писала, что игривая дочь Сумской принарядилась, одурманив зоной декольте

Также Politeka сообщала, что старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве