Известная актриса Тоня Паперная, дочь Ольги Сумской, показала стильный образ бизнес-леди
Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная, как и мама, стала популярной актрисой. Красотка живет и строит карьеру в России, где вышла замуж за именитого красавчика. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где регулярно радует фанатов новым контентом.
В этот раз Паперная опубликовала фото, на котором позировала в пиджаке, брюках и блузе. На руке можно увидеть у красотки стильную небольшую сумочку. Волосы Тоня оставила распущенными - их растрепал легкий ветер. Девушка добавила в "карусель" несколько снимком, на которых позировала на балконе, где стояла урна с пепельницей и бокал с пьянящим напитком.
"На костюме", - написала звезда под фотографией.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:
"Красивая", "Красивый образ", "Огонь", "С самого утра шампанское?".
Сообщалось, что старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная впечатлила стильным видом рядом со своим мужем.
На свежих фото, которые Антонина опубликовала в сети, актеры, судя по всему, тоже собрались на светское мероприятие. Тоня и Владимир были одеты в строгие костюмы в одном стиле. У Владимира был галстук и подтяжки, а у Антонины пиджак.
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