Старша дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала, як проводить свою неділю

30-річна Антоніна, яка пішла по стопах матері і стала актрисою, поділилася зворушливим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

У ньому дочка Сумської показала свою недільну прогулянку. На фото вона позує на свіжому повітрі з коляскою. Актриса одягнена в квітчасту спідницю і шкіряну куртку. Вона позує в півоберта і мило посміхається, дивлячись в камеру.

Судячи з усього, Антоніна вийшла погуляти зі своїм молодшим сином Володимиром.

"Сімейна неділя", - підписала знімок актриса.

У коментарях відзначили, що в ролі мами вона виглядає особливо вражаюче.

"Яка розкішна матуся", - написала прихильниця актриси.

Відзначимо, що Паперна вже давно живе в Росії, куди вона переїхала до свого чоловіка – актора Володимира Яглича. Удвох вони виховують дочку і сина.

Раніше ми писали, що зоряна пара часто з'являється разом на червоних доріжках. На свіжих фото, які Антоніна опублікувала в мережі, актори, судячи з усього, теж зібралися на світський захід.

Тоня і Володимир були одягнені в строгі костюми в одному стилі. При цьому, Паперна мило посміхалася, а її чоловік позував у масці.

Нагадавши, молодша дочка Ольги Сумської вразила зовнішністю, копія Борисюка: "Тато-ксерокс".

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