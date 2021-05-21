Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила стильным видом рядом со своим мужем

Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная пошла по стопам матери и стала актрисой. Девушка училась в Театральном училище имени Бориса Щукина в Москве, поэтому после учебы осталась работать и жить в России. Уже несколько лет Тоня живет в гражданском браке с известным российским актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает двоих детей.

Стоит отметить, что звездная пара часто появляется вместе на красных дорожках. На двоих у них очень много поклонников в странах СНГ. На свежих фото, которые Антонина опубликовала в сети, актеры, судя по всему, тоже собрались на светское мероприятие.

Тоня и Владимир были одеты в строгие костюмы в одном стиле. У Владимира был галстук и подтяжки, а у Антонины пиджак. Они сидели в автомобиле. В комментариях им оставили массу приятных слов.

«Очень красивая пара, гармония!», «Та ШО вы знаете о стиле!?) Берите пример, пара - огонь!», «Вы огненные», «Красивая пара!», «Стиляги», «Очень красивые», «Российские Анджелина Джоли и Брэд Питт!!! Тоня и Владимир на стиле!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь Ольги Сумской удивила зимним нарядом в мае: "Там +18, но я по привычке...".

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