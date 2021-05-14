Зять української актриси Ольги Сумської Володимир Яглич показав себе на нових фото

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна пішла по стопах матері і стала актрисою. Дівчина вибрала собі в обранці Володимира Яглича, теж актора, до якого переїхала в Росію. Чоловік, як і красуня, активно веде Instagram, де показує своє життя.

Цього разу Яглич показав кадри з нової фотосесії. Чоловік був у туфлях, майці та штанях. Маєчка була досить тоненькою і можна легко оцінити підкачаний торс красеня.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Бро трохи скромніше давай", " туфлі.. З ними ви просто супер.. Фотомодель.. Ви класний актор, дивлюся із задоволенням фільми з вашою участю. Нещодавно був фільм з вами і Світланою Івановою. Шкода, що він короткий. Дивилася б і дивилася далі..", "Ого-го Марлон Брандо)", " Один з моїх улюблених акторів!!", "У всьому прекрасний! Володя", " так, красивий . Що й казати :) Генофонд !".

Повідомлялося, що дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна поділилася зворушливим спільним фото з чоловіком.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Паперна вирішила показати, як проводить час з чоловіком. Пара зображена під час прогулянки по Санкт-Петербургу. Навіть на початку травня там виявилося дуже холодне, тому актори одягнені в теплі куртки, а чоловік Тоні не забув ще й про шапку.

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