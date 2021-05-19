Дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала, як розслабляється весняним вечором

Знаменитість, яка пішла по стопах матері і стала актрисою, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Як відомо, Тоня з сім'єю живе і працює в Росії, куди вона переїхала до свого чоловіка – актора Володимира Яглича. Зараз пара щасливо живе у власному котеджі і виховує двох дітей.

Судячи з усього, на новому фото Паперна позує у дворі того самого котеджу. Так, актриса лежить в шезлонгу на тлі яскраво-зеленого газону, а поруч з нею можна помітити дитячі ніжки. Тоня відпочиває в простій і зручній Білій кофті і шортах або спідниці. Актриса виглядає дуже розслаблено і невимушено.

"Вечір", - коротко підписала фото Паперна.

Раніше ми писали, що в одному з останніх постів Тоня постала в молодіжному "розтягнутому" светрі з дірками на рукавах. Зверху красуня накинула шкіряну куртку.

Артистка пильно дивилася в камеру, здавалося, на її обличчі не було макіяжу.

"Небезпечно дивлюся", - написала вона.

Шанувальники оцінили публікацію, залишивши під нею сотні лайків і захоплені коментарі.

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