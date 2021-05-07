Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Тоня Паперна показала свій "зимовий" лук на початку травня

Як пише Politeka.net, актриса Антоніна Паперна, яка з сім'єю живе і працює в Росії, показала, як одягається в останній місяць весни. Вона поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому покрасувалася своїм стилем.

На новому фото Паперна показала себе на вулиці. Незважаючи на те, що до кінця підходить вже перший тиждень травня, одягнена актриса не дуже по-весняному.

На ній легінси під шкіру, тепле сіре пальто і светр з великим коміром. Доповнюють образ Тоні кольорові кросівки.

У підписі до фото актриса зазначила, що одягнена тепло «за звичкою». Справа в тому, що днями вони з чоловіком гуляли по Санкт-Петербургу і на вулиці їм доводилося ходити в дублянках і зимових куртках.

"Там +18, Але я, за звичкою, в зимовому цибулі", - написала дочка Сумської.

Пост актриси набрав багато лайків від її шанувальників.

"Дівчина-загадка! І дівчина-мрія", - писали в коментарях.

Раніше Паперна вирішила показати, як проводить час з чоловіком. Пара зображена під час прогулянки по Санкт-Петербургу. Навіть на початку травня там виявилося дуже холодне, тому актори одягнені в теплі куртки, а чоловік Тоні не забув ще й про шапку.

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської з'явилася на прогулянці, приховавши фігуру під товстим шаром одягу: "Дивлюся і замерзаю".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської показала, як проводить час разом з чоловіком: "Тоня, травень місяць...".

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