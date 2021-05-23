Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала, как проводит свое воскресенье
30-летняя Антонина, которая пошла по стопам матери и стала актрисой, поделилась трогательным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
В нем дочь Сумской показала свою воскресную прогулку. На фото она позирует на свежем воздухе с коляской. Актриса одета в цветастую юбку и кожаную куртку. Она позирует в пол-оборота и мило улыбается, глядя в камеру.
Судя по всему, Антонина вышла погулять со своим младшим сыном Владимиром.
«Семейное воскресенье», - подписала снимок актриса.
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В комментариях отметили, что в роли мамы она выглядит особенно впечатляюще.
«Какая роскошная мамочка», - написала поклонница актрисы.
Отметим, что Паперная уже давно живет в России, куда она переехала к своему мужу – актеру Владимиру Яглычу. Вдвоем они воспитывают дочку и сына.
Ранее мы писали, что звездная пара часто появляется вместе на красных дорожках. На свежих фото, которые Антонина опубликовала в сети, актеры, судя по всему, тоже собрались на светское мероприятие.
Тоня и Владимир были одеты в строгие костюмы в одном стиле. При этом, Паперная мило улыбалась, а ее муж позировал в маске.
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