Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала, как проводит свое воскресенье

30-летняя Антонина, которая пошла по стопам матери и стала актрисой, поделилась трогательным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

В нем дочь Сумской показала свою воскресную прогулку. На фото она позирует на свежем воздухе с коляской. Актриса одета в цветастую юбку и кожаную куртку. Она позирует в пол-оборота и мило улыбается, глядя в камеру.

Судя по всему, Антонина вышла погулять со своим младшим сыном Владимиром.

«Семейное воскресенье», - подписала снимок актриса.

В комментариях отметили, что в роли мамы она выглядит особенно впечатляюще.

«Какая роскошная мамочка», - написала поклонница актрисы.

Отметим, что Паперная уже давно живет в России, куда она переехала к своему мужу – актеру Владимиру Яглычу. Вдвоем они воспитывают дочку и сына.

Ранее мы писали, что звездная пара часто появляется вместе на красных дорожках. На свежих фото, которые Антонина опубликовала в сети, актеры, судя по всему, тоже собрались на светское мероприятие.

Тоня и Владимир были одеты в строгие костюмы в одном стиле. При этом, Паперная мило улыбалась, а ее муж позировал в маске.

Напомним, младшая дочь Ольги Сумской поразила внешностью, копия Борисюка: "Папа-ксерокс".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской в повседневном образе показала, как расслабляется вечером: фото.

Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской впечатлила стилем рядом со звездным мужем: «Анджелина Джоли и Брэд Питт».