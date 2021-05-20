Известная украинская актриса Ольга Сумская в День вышиванки показала свое семейство

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно вместе с мужем Виталием Борисюком отметила 25-ю годовщину свадьбы, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В День вышиванки народная артистка решила показать свою семью в праздничных радах.

В своем микроблоге Ольга опубликовала яркое фото с мужем и младшей дочерью Анной, на котором они все запечатлены в вышиванках. Примечательно, что сорочки у всех трех разные. Так, Сумская позирует в белой вышиванке с красными узорами на рукавах, свой образ она дополнила черными кожаными штанами и массивными белыми кроссовками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Дочь актрисы Анна позирует в похожей вышиванке, только с другим узором, на ней также темные джинсы и светлы кроссы. А вот актера Виталия Борисюка сорочка отличается от жены и дочери, она более яркая.

В подписи к фотографиям Ольга написала: "С праздником, друзья! С днем украинской вышиванки!". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новую публикацию актрисы, отмечая, как ее дочь похожа на своего отца. "Папа-ксерокс", "Какая красота, какое искусство, с праздником!", "Красивые", "Как красиво. С праздником!", "Какие вы красивые! С праздником вас!", "Как дочь похожа на отца", "Прекрасная семья, счастья вам", "Какие вы нарядные", "Очень красиво", - пишут в комментариях к фото Ольги.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".