Актриса Тоня Паперная, дочь Ольги Сумской, показала себя на тренировке
Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная является дочерью актрисы Ольги Сумский и решила пойти по маминым стопам, начав сниматься в кино. Девушка уехала в Россию, где обзавелась семьей и построила успешную карьеру. Не забывает красотка и о социальных сетях, где делится интересными публикациями.
Тоня на фото показала себя в шортиках и футболке. В руке она держала большой "блин" на 10 кг.
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"Кто ходит в гости по утрам ,тот поступает мудро !
Тарам-парам тарам-парам, Карина ,я иду!", - написала девушка под фото.
На других кадрах, что Тоня оставила в сторис, красотка вместе с темноволосой подружкой занималась фитнесом. Кадры получились очень интересными и мотивирующими. А еще на одном видео Паперная уже была в топе и танцевала перед камерой, пока Карина стояла с гирей.
Сообщалось, что старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала яркие кадры с летней прогулки.
Паперная выложила в сеть две серии снимков, на которых появилась в стильных образах. Так, сначала девушка показала несколько кадров с летней прогулки, на которых запечатлена в интересной локации.
Напомним, дочь Ольги Сумской в рваных джинсах и пиджаке попробовала себя в роли модели
Также Politeka сообщала, что Ольга Сумская публично обратилась к дочери, живущей в России
А еще Politeka писала, что старшая дочь Сумской в купальнике с секретом блеснула фигурой после вторых родов