Известная актриса Тоня Паперная, которая является дочкой легенды украинского кино Ольги Сумской, показала себя в невероятно нежном летнем образе

Как передает Politeka.net, 30-летняя Паперная пошла по стопам матери, отучившись в Москве в театральном училище. После учебы звезда осталась в России, где нашла свою любовь. Сегодня Антонина живет гражданским браком с российским актером Владимиром Яглычем, которому родила двоих детей. В июле 2017 года у пары родилась дочь Ева, а в апреле 2020 года родился сын Даниил.

Несмотря на достаточно закрытый образ жизни, Паперная часто балует поклонников свежими фото. В этот раз она предстала в летнем образе. На звезде были светлые джинсы и майка. Она позировала во дворе своего дома. Рядом стояли роскошные букеты цветов. Осветленные волосы Антонины делали ее похожей на мать.

«Лето - это маленькая жизнь», - подписала фото актриса.

В комментариях Паперной оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Какие красивые цветы. Что за повод?», «Это точно!!! А ты длинноногая красотка!», «Невероятная», «Так похожа на мать», «Счастья и Везения», «Светишься от счастья», «Красивая очень», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь Сумской показала российского мужа, с которым живет в коттедже за 18,5 млн.: "Это все любовь, ребята!".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской в рваных джинсах и пиджаке попробовала себя в роли модели: фото.

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