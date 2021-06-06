Відома актриса Тоня Паперна, дочка легенди українського кіно Ольги Сумської, показала стильний лук з рваними джинсами

Як і знаменита українська театру і кіно Ольга Сумська, Тоня відучилася в театральному інституті. Вирішивши піти по стопах матері, Паперна продовжила захоплюватися акторською майстерністю і встигла за ці роки зарекомендувати себе в якості хорошої актриси.

Зараз Антоніна живе цивільним шлюбом з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей. Не дивлячись на свою домашню зайнятість, працювати і приділяти собі увагу вона не перестала. Як видно, актриса знаходиться в хорошій формі і може здивувати стильними луками, причому в такі моменти Тоня стає дуже схожою на свою маму.

На Заході, як можна помітити, Тоня добре провела час, поспілкувалася з друзями і близькими знайомими, а також влаштувала невеликі фотосесії в стилі "тільки для своїх". Без збентеження, Паперна позувала перед об'єктивом в стандартних" модельних " позах.

Раніше, зустрічаючи вихідні, Тоня опублікувала відео, на якому ефектно пройшлося по коридору. Красуня була в піджаку, штанях і білій блузі. а в руках тримала стильну сумочку. Паперна показово поправила волосся, додаючи кадрам динаміки.

"П'ятниця, Здрастуйте", - підписала Тоня ролик і зазначила оператора, який знімав.

Нагадавши, дочка Сумської показала російського чоловіка, з яким живе в котеджі за 18,5 млн

Також Politeka повідомляла, що донька Ольги Сумської у прозорій сукні та ковбойських чоботях підкорила красою

А ще Politeka писала, що дочка Сумської, яка переїхала до Москви, гуляє на розкішній яхті з подружками