Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила летним луком

Как пишет Politeka.net, 30-летняя актриса уже давно живет в России, где нашла свою любовь и построила семью. Паперная живет в гражданском браке с завидным российским женихом – актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает двоих детей.

Как известно, Паперная пошла по стопам матери. Она отучилась в Театральном училище и стала актрисой. На счету у Тони десятки ролей в сериалах и кино. Не забывает актриса и про социальные сети, где делится яркими снимками, иногда приоткрывая завесу в свою личную жизнь.

На свежих кадрах Тоня позировала в прозрачном летнем платье в цветы. Образ она дополнила ковбойскими сапогами, которые очень удачно гармонировали со столь легким платьем. Тоня улыбалась, показывая неподдельные эмоции.

«Погодка», - коротко подписала фото актриса.

«Настоящая украинка», - написали ей в комментариях.

Ранее мы писали, что Паперная показала свою воскресную прогулку. На фото она позировала на свежем воздухе с коляской. Актриса была одета в цветастую юбку и кожаную куртку. Обновленная прическа идеально гармонировала с весенним образом.

Напомним, что дочь Ольги Сумской впечатлила стилем рядом со звездным мужем: «Анджелина Джоли и Брэд Питт».

А еще Politeka писала, что дочь Сумской, переехавшая в Москву, кутит на роскошной яхте с подружками: "Класс".

Также Politeka сообщала, что дочь Сумской в блузе показала, как встречает новый день на балконе: "С самого утра шампанское?".