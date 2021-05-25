Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила летним луком
Как пишет Politeka.net, 30-летняя актриса уже давно живет в России, где нашла свою любовь и построила семью. Паперная живет в гражданском браке с завидным российским женихом – актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает двоих детей.
Как известно, Паперная пошла по стопам матери. Она отучилась в Театральном училище и стала актрисой. На счету у Тони десятки ролей в сериалах и кино. Не забывает актриса и про социальные сети, где делится яркими снимками, иногда приоткрывая завесу в свою личную жизнь.
На свежих кадрах Тоня позировала в прозрачном летнем платье в цветы. Образ она дополнила ковбойскими сапогами, которые очень удачно гармонировали со столь легким платьем. Тоня улыбалась, показывая неподдельные эмоции.
«Погодка», - коротко подписала фото актриса.
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«Настоящая украинка», - написали ей в комментариях.
Ранее мы писали, что Паперная показала свою воскресную прогулку. На фото она позировала на свежем воздухе с коляской. Актриса была одета в цветастую юбку и кожаную куртку. Обновленная прическа идеально гармонировала с весенним образом.
Напомним, что дочь Ольги Сумской впечатлила стилем рядом со звездным мужем: «Анджелина Джоли и Брэд Питт».
А еще Politeka писала, что дочь Сумской, переехавшая в Москву, кутит на роскошной яхте с подружками: "Класс".
Также Politeka сообщала, что дочь Сумской в блузе показала, как встречает новый день на балконе: "С самого утра шампанское?".