Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала веселощі на яхті з подружками

Як повідомляє Politeka.net, Антоніна Паперна - відома актриса, але зараз вона в декреті, бо минулого року народила другу дитину. Дівчина одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом пара виховує дочку і сина. Тоня активно веде свою сторінку в Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і Відео зі свого життя. Так, цього разу вона поділилася в сторіс веселими кадрами з відпочинку на розкішній яхті, де була, судячи з усього, без чоловіка.

На кадрах Паперна показала і себе, і своїх завзятих подружок, схоже, дівчата щось бурхливо відзначали. Цікаво, що це відбувалося в понеділок, про що дівчата говорять на відео. "Друзі, у нас дуже, дуже важкий понеділок. Навіть не знаю ... і дуже тверезий", - каже одна з дівчат у ролику. "Клас", - каже Тоня в одній зі сторіс.

Відзначимо, що для відпочинку на розкішній яхті Антоніна вибрала стильний і зручний наряд. Перед камерою дівчина покрасувалася в білій футболці з написами, правда потім одягла поверх ще й бежевий светр, бо був сильний вітер. Волосся красуні розпущене і розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і модні сонцезахисні окуляри.

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