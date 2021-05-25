Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала веселье на яхте с подружками

Как сообщает Politeka.net, Антонина Паперная – известная актриса, но сейчас она в декрете, так как в прошлом году родила второго ребенка. Девушка замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе пара воспитывает дочку и сына. Тоня активно ведет свою страничку в Instagram, где часто делится с поклонниками яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз она поделилась в сторис веселыми кадрами с отдыха на роскошной яхте, где была, судя по всему, без мужа.

На кадрах Паперная показала и себя, и своих задорных подружек, похоже, девушки что-то бурно отмечали. Интересно, что это происходило в понедельник, о чем девушки говорят на видео. "Друзья, у нас очень, очень тяжелый понедельник. Даже не знаю… И очень трезвый", - говорит одна из девушек в ролике. "Класс", - говорит Тоня в одной из сторис.

Отметим, что для отдыха на роскошной яхте Антонина выбрала стильный и удобный наряд. Перед камерой девушка покрасовалась в белой футболке с надписями, правда потом надела поверх еще и бежевый свитер, так как был сильный ветер. Волосы красотки распущены и растрепаны, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

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