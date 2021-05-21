Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе і будує кар'єру в Росії, вразила стильним виглядом поруч зі своїм чоловіком
Як пише Politeka.net, Тоня Паперна пішла по стопах матері і стала актрисою. Дівчина вчилася в театральному училищі імені Бориса Щукіна в Москві, тому після навчання залишилася працювати і жити в Росії. Вже кілька років Тоня живе в цивільному шлюбі з відомим російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох дітей.
Варто відзначити, що зоряна пара часто з'являється разом на червоних доріжках. На двох у них дуже багато шанувальників в країнах СНД. На свіжих фото, які Антоніна опублікувала в мережі, актори, судячи з усього, теж зібралися на світський захід.
Тоня і Володимир були одягнені в строгі костюми в одному стилі. У Володимира була краватка і підтяжки, а у Антоніни піджак. Вони сиділи в автомобілі. У коментарях їм залишили масу приємних слів.
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"Дуже красива пара, гармонія!", "Та ШО ви знаєте про стиль!?) Беріть приклад, пара-вогонь!", "Ви вогняні", "красива пара!", "Стиляги", "дуже красиві", "Російські Анджеліна Джолі і Бред Пітт!!! Тоня і Володимир на стилі!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що дочка Ольги Сумської здивувала зимовим вбранням у травні: "там +18, але я за звичкою...".
А ще Politeka повідомляла, що дочка Ольги Сумської в повсякденному образі показала, як розслабляється ввечері: фото.
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