Тоня Паперная, старшая дочка актрисы Ольги Сумской, поразила новыми фото с мужем-красавчиком

Как известно, 30-летняя девушка, которая пошла по стопам матери, отучившись в Щукино, уже около десяти лет живет в России. Тоня замужем за актером Владимиром Яглычем, которому подарила двоих детей.

К слову, пара только недавно перебралась в собственный дом в Подмосковье в закрытом комплексе "Тувиль". Влюбленные отказались от жизни в квартире в центре Москвы, ради тихой семейной жизни в пригороде. Их соседями являются многие российские звезды, включая актера Павла Прилучного. Дома тут выполнены во французском стиле ХIХ века, а фасады особняков скопированы с аутентичных эскизов французских архитекторов. Стоимость на недвижимость в этом элитном закрытом комплексе стартует от 50 миллионов рублей (чуть более 18,5 миллиона гривен).

На новых фото, которыми дочь Сумской поделилась в своем микроблоге в Инстагарм, девушка позировала вместе с мужем на одном из мероприятий, передает Politeka.net. И Тоня, и Владимир были в белых рубашках и черных классических костюмах.

Сумская не удержалась, чтобы не прокомментировать.

"Элегантные❤️💋💋", - Ольга оценила лук зятя с дочкой.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению:

"Клевая пара🔥🔥"; "Стильные и очень красивые ❤️🔥"; "Яглыч!! Ты супермен!!! 🔥🙌"; "Ну, красавцы, же!!! Володя стал очень уверенным, это все любовь, ребята!!! Это, все, она, Антонина!!!❤️🙌🔥"; "Умница и Умник😍😍"; "Украинские женщины, действительно, самые красивые ❤️"; "Володе повезло иметь такую красивую жену🔥".

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