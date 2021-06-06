Известная актриса Тоня Паперная, дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, показала стильный лук с рваными джинсами

Как и знаменитая украинская театра и кино Ольга Сумская, Тоня отучилась в театральном институте. Решив пойти по стопам матери, Паперная продолжила увлекаться актерским мастерством и успела за эти годы зарекомендовать себя в качестве хорошей актрисы.

Сейчас Антонина живет гражданским браком с российским актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двоих детей. Не смотря на свою домашнюю занятость, работать и уделять себе внимание она не перестала. Как видно, актриса находится в хорошей форме и может удивить стильными луками, причем в такие моменты Тоня становится очень похожей на свою маму.

На мероприятии, как можно заметить, Тоня хорошо провела время, пообщалась с друзьями и близкими знакомыми, а также устроила небольшие фотосессии в стиле "только для своих". Без смущения, Паперная позировала перед объективом в стандартных "модельных" позах.

Ранее, встречаяя выходные, Тоня опубликовала видео, на котором эффектно прошлось по коридору. Красотка была в пиджаке, штанах и белой блузе. а в руках держала стильную сумочку. Паперная показательно поправила волосы, добавляя кадрам динамики.

"Пятница, здравствуйте", - подписала Тоня ролик и отметила оператора, который снимал.

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