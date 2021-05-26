Тоня Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, вразила новими фото з чоловіком-красенем

Як відомо, 30-річна дівчина, яка пішла по стопах матері, відучившись в Щукіно, вже близько десяти років живе в Росії. Тоня одружена з актором Володимиром Ягличем, якому подарувала двох дітей.

До речі, пара тільки недавно перебралася у власний будинок в Підмосков'ї в закритому комплексі "Тувіль". Закохані відмовилися від життя в квартирі в центрі Москви, заради тихого сімейного життя в передмісті. Їх сусідами є багато російських зірок, включаючи актора Павла Прилучного. Будинки тут виконані у французькому стилі ХІХ століття, а фасади особняків скопійовані з автентичних ескізів французьких архітекторів. Вартість на нерухомість в цьому елітному закритому комплексі стартує від 50 мільйонів рублів (трохи більше 18,5 мільйона гривень).

На нових фото, якими дочка Сумської поділилася в своєму мікроблозі в Інстагарм, дівчина позувала разом із чоловіком на одному із заходів, передає Politeka.net. І Тоня, і Володимир були в білих сорочках та чорних класичних костюмах.

Сумська не втрималася, щоб не прокоментувати.

"Елегантні❤️💋 💋", - Ольга оцінила лук зятя з донькою.

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"Кльова пара 🔥 🔥"; "Стильні і дуже красиві ❤️🔥"; "Яглич!! Ти супермен!!! 🔥🙌"; "Ну, красені, ж!!! Володя став дуже впевненим, це все любов, друзі!!! Це, все, вона, Антоніна!!!❤ ️ 🙌 🔥"; "Розумниця і Розумник🔥"; "українські жінки, дійсно, найкрасивіші❤️"; "Володі пощастило мати таку красиву дружину🔥".

Нагадаємо, російський зять Ольги Сумської вразив стильним виглядом поруч з красунею-дружиною: "творіть добро!».

Як повідомляла Politeka, дочка Сумської в блузі показала, як зустрічає новий день на балконі: "з самого ранку шампанське?".