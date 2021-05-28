Відома актриса Тоня Паперна, донька легенди українського кіно Ольги Сумської, показала себе у п'ятничному образі

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна, як і легендарна мама, стала актрисою і поїхала будувати кар'єру в Росію, де вийшла заміж за колегу по цеху Володимира Яглича. Красуня не забуває нагадувати про себе і в Instagram, ділячись з фанатами цікавим контентом.

Цього разу Тоня опублікувала відео, на якому ефектно пройшлося коридором. Красуня була в піджаку, штанях і білій блузі. а в руках тримала стильну сумочку. Паперна показово поправила волосся, додаючи кадрам динаміки.

"П'ятниця, Здрастуйте", - підписала Тоня ролик і зазначила оператора, який знімав.

Фанати подивилися відео більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Шикарна", " вогонь, куди йдемо сьогодні?".

Повідомлялося, що Тоня Паперна похвалилася своїм досягненням.

На новому фото 30-річна зірка показала, як вона виглядає майже через рік після пологів. Тоня зробила фото в тренажерному залі. Паперна розповіла, що за допомогою спорту змогла скинути чимало.

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