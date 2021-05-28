Известная актриса Тоня Паперная, дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, показала себя в пятничном образе

Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная, как и легендарная мама, стала актрисой и поехала строить карьеру в Россию, где вышла замуж за коллегу по цеху Владимира Яглыча. Красотка не забывает напоминать о себе и в Инстаграм, делясь с фанатами интересным контентом.

В этот раз Тоня опубликовала видео, на котором эффектно прошлось по коридору. Красотка была в пиджаке, штанах и белой блузе. а в руках держала стильную сумочку. Паперная показательно поправила волосы, добавляя кадрам динамики.

"Пятница, здравствуйте", - подписала Тоня ролик и отметила оператора, который снимал.

Фанаты посмотрели видео более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Шикарная", "Огонь, куда идем сегодня?".

Сообщалось, что Тоня Паперная похвасталась своим достижением.

На новом фото 30-летняя звезда показала, как она выглядит почти через год после родов. Тоня сделала фото в тренажерном зале. Паперная рассказала, что с помощью спорта смогла сбросить немало.

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