Известная актриса Тоня Паперная, дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, показала себя в пятничном образе
Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная, как и легендарная мама, стала актрисой и поехала строить карьеру в Россию, где вышла замуж за коллегу по цеху Владимира Яглыча. Красотка не забывает напоминать о себе и в Инстаграм, делясь с фанатами интересным контентом.
В этот раз Тоня опубликовала видео, на котором эффектно прошлось по коридору. Красотка была в пиджаке, штанах и белой блузе. а в руках держала стильную сумочку. Паперная показательно поправила волосы, добавляя кадрам динамики.
"Пятница, здравствуйте", - подписала Тоня ролик и отметила оператора, который снимал.
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Фанаты посмотрели видео более 3 тысяч раз и написали комментарии:
"Шикарная", "Огонь, куда идем сегодня?".
Сообщалось, что Тоня Паперная похвасталась своим достижением.
На новом фото 30-летняя звезда показала, как она выглядит почти через год после родов. Тоня сделала фото в тренажерном зале. Паперная рассказала, что с помощью спорта смогла сбросить немало.
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