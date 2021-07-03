Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная
Антонина Паперная живет в Москве с российским актером Владимиром Яглычем. У пары двое детей – дочка и сын. Второго ребенка Антонина родила весной прошлого года. При этом сейчас актриса в прекрасной форме. Иэто не удивительно, спорт она называет своей любовью. За год после родов младшего сына Паперная похудела на 15 килограммов.
В новом посте на своей странице в Instagram Антонина показала короткое видео с одним очень эффективным упражнением, сообщает Politeka.net.
Паперная делала планку, поочередно поднимая руки. Как известно, планка помогает не только сжигать жировые отложения и оттачивать рельеф, но также улучшает осанку, и помогает избавиться от боли в спине и шее.
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Актриса запечатлена в джинсовых мини-шортах и малиновом купальнике. Компанию на тренировке ей сставила подружка.
«А на видео кажется, что это так легко», - отметили в комментариях.
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