Любопытные фото Аллы Пугачевой, полжизни гонявшуюся за красотой и стройностью, появились в Сети

Как известно, 72-летняя артистка за свою жизнь не раз прибегала к помощи пластических хирургов и диет, чтобы сохранить молодость и красоту. На одной из фан-страничек Примадонны в Инстаграм опубликовали уникальную фотоподборку ее пляжных образов, передает Politeka.net. Показаны фото из ее личного архива, причем некоторым, черно-белым, видимо, уже много лет.

Так, на одном из снимков Алла Брисовна предстала еще до "экстремального" похудения. Звезда сидела на деревянном шезлонге в темном раздельном купальнике, засветив большие складки на животе. Также интерес вызывают фото, на которых певица красовалась перед камерой в леопардовом купальнике и такого же цвета накидке. На других снимках Пугачева позировала вместе с мужем Максимом Галкиным и звездными друзьями.

"Вот и прошел 1 месяц лета😔🌸🌺🌞 Врываемся в июль🌞❤️✨ Подборка летних фотографий с Аллой❤️😍🌞 Всем тепла🌞❤️😍", - подписаны кадры.

К слову, скинуть лишние килограммы Пугачевой помогла ее дочь Кристина Орбакайте, посоветовав бессолевую диету. Примадонне, которая всю жизнь любила солененькое, пришлось отказалась от любимых блюд ради безупречной фигуры.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"❤️❤️❤️Алуся дольше живи"

"Счастья вам большого!!!"

"Классные фото!"

"Слава тебе Господи!!!❤"

"Прекрасная Женщина, с Большой буквы! Обожаю, люблю, ценю! Помню все ее песни, начиная с Арлекино! Это в наше время был хит!"

"Здоровья, счастья всей семье😍❤️"

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