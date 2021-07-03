Любопытные фото Аллы Пугачевой, полжизни гонявшуюся за красотой и стройностью, появились в Сети
Как известно, 72-летняя артистка за свою жизнь не раз прибегала к помощи пластических хирургов и диет, чтобы сохранить молодость и красоту. На одной из фан-страничек Примадонны в Инстаграм опубликовали уникальную фотоподборку ее пляжных образов, передает Politeka.net. Показаны фото из ее личного архива, причем некоторым, черно-белым, видимо, уже много лет.
Так, на одном из снимков Алла Брисовна предстала еще до "экстремального" похудения. Звезда сидела на деревянном шезлонге в темном раздельном купальнике, засветив большие складки на животе. Также интерес вызывают фото, на которых певица красовалась перед камерой в леопардовом купальнике и такого же цвета накидке. На других снимках Пугачева позировала вместе с мужем Максимом Галкиным и звездными друзьями.
"Вот и прошел 1 месяц лета😔🌸🌺🌞 Врываемся в июль🌞❤️✨ Подборка летних фотографий с Аллой❤️😍🌞 Всем тепла🌞❤️😍", - подписаны кадры.
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К слову, скинуть лишние килограммы Пугачевой помогла ее дочь Кристина Орбакайте, посоветовав бессолевую диету. Примадонне, которая всю жизнь любила солененькое, пришлось отказалась от любимых блюд ради безупречной фигуры.
Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:
"❤️❤️❤️Алуся дольше живи"
"Счастья вам большого!!!"
"Классные фото!"
"Слава тебе Господи!!!❤"
"Прекрасная Женщина, с Большой буквы! Обожаю, люблю, ценю! Помню все ее песни, начиная с Арлекино! Это в наше время был хит!"
"Здоровья, счастья всей семье😍❤️"
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