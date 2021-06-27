Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала необычное утреннее фото

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная вышла замуж за российского актера и уже давно живет в Москве. Девушка часто делится с поклонниками яркими кадрами из жизни в своем Instagram и в этот раз удивила необычным утренним фото с идеальным лицом.

На снимке, который Тоня сделала сама, ее можно увидеть в домашней обстановке. Перед камерой красотка появилась в джинсах и белоснежной майке, которая подчеркивает загорелую кожу. Волосы девушки зачесаны назад и аккуратно уложены, а на ее лице идеальный макияж, она уверенно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Паперная написала: "Да я так каждое утро выгляжу". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Я тоже так хочу", "Очень красивая и естественная", "И это не шутка", "Красотка", "Очень красивая".

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