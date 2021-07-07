Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как отдохнула с любимым мужчиной

Звезда после 25-летнего брака снова вышла замуж, пишет Politeka.net. Свадьбу артистка сыграла еще в мае, а на днях рассказала, как провела медовый месяц.

Известно, что актриса замужем за актером Виталием Борисюком, который также принимал участие в шоу "Голос країни". В честь "серебреной" свадьбы супруги решили обновить свои обеты и сделали себе праздник.

Ольга Сумская рассказала, что медовый месяц у нее прошел отлично.

"Медовый месяц был. У нас был романтический завтрак в роскошном отеле в центре Киева, потом мы поехали в романтическое путешествие. Надо создавать, мне кажется, для себя и сквозь года такие сюрпризы", - поделилась Ольга Сумская.

Публикация собрала сотни просмотров и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️", "Вы верите в это все ??? Пиар !!! 😏", " 😢😢😢", - написали пользователи сети.

Отметим, артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 1996 года. До этого актриса была замужем за актером Евгением Паперным, от которого родила свою первую дочь, Антонину.

Отношения у пары не складывались, тогда звезда решила уйти к Виталию Борисюку. В этом браке у пары родилась дочь, Анна.

Напомним, Ольга Сумская, снова выйдя замуж, похвасталась романтикой с любимым мужем

Как сообщала Politeka, Сумская с Писанкой заставили мужчин пускать слюнки.

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