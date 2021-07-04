Известная украинская актриса Ольга Сумская покорила счастливым видом с младшей дочерью на гастролях
Популярная актриса театра и кино с послаблением карантина отправилась на долгожданные гастроли. Поэтому теперь Ольга часто делится кадрами из путешествий по различным туристическим или просто интересным местам.
В этот раз Сумская вместе с младшей дочерью отправилась в замок, где устроила фотосессию в кругу семьи:
«Дочка Аня annborisyuk со мной на гастролях! Есть время и вдохновение посетить интересные исторические места! Поэтому, сегодня в Луцке по традиции побывали в замке Любарта! Известно, что эта крепость ни разу не была покорена врагом! Без сомнения, место силы! Путешествуйте по Украиные! 💛💙» - пишет Ольга под постом.
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Поклонники были восхищены и видом достопримечательностей замка, и видом самой Ольги с дочерью:
«Ольга, любит Вас наша Страна !!!!!!! ❤️; ну какова красота❤👍; Приятно, что знаменитости посещают локации по всей Украине👏; неплохо выглядишь; Анечка очень красивая девочка, вся в маму и папу, но имидж по очкам надо пересмотреть!; Красивые, спасибо за Мастер и Маргарита в Кременчуге; две красотки; ❤️❤️ какие вы славные; Ваша дочь пойдёт по вашим стопам?; А дочка - папина копия 😊».
Напомним, что Ольга Сумская без макияжа пожаловалась на недостатки своей внешности: "Молодец, что не боитесь...".
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская удивила видом после отдыха на пляже: «Боже, какая…».
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