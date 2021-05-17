Известная украинская актриса Ольга Сумская на днях сыграла вторую свадьбу, а позже поделилась кадрами отдыха
После 25-летнего брака Ольга Сумская снова вышла замуж, пишет Politeka.net. Звезда получила предложение руки и сердца от своего же супруга, певца и актера Виталия Борисюка.
Пара сыграла вторую свадьбу, а позже поделилась кадрами совместного отдыха.
Артистка разместила видео в своих сторис. На кадрах Ольга позировала в ярко-желтом платье. "Молодожены" сидели за столиком.
"А наш романтический завтрак продолжается. Виталичек, как настроение у молодоженов?", - поинтересовалась артистка, наведя камеру на супруга, который казался довольным.
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Позже артистка зашла в дамскую комнату. На кресло присела младшая дочь Ольги - Анна, которая листала журнал.
Далее Сумская позволила оценить свой лук, подойдя к большому зеркалу.
Видео не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезду осыпали приятными сообщениями в личной переписке.
Напомним, артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 1996 года.
Отметим, это не первый брак Ольги. Ранее она была замужем за актером Евгением Паперным, от которого родила свою первую дочь, Антонину. Отношения у пары не складывались, тогда звезда решила уйти к Виталию Борисюку. Во втором браке у актрисы родилась дочь, Анна. Последней сейчас 19 лет.
Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".
Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".