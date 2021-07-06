Актриса Ольга Сумская вместе с ведущей Русланой Писанкой заинтриговали любопытными кадрами

Так, две звезды телеэкранов стали гостьями программы "Твой день" на 1+1. Сумская и Писанка "посоревновались" в кулинарном таланте в прямом эфире.

Ольга успела опубликовать несколько "сториз" в Инстаграм, показав бэкстейдж к съемкам в студии, передает Politeka.net. "Роксолана" предстала в белом платье-вышиванке с глубоким декольте, украсив шею чоппером с массивным золотистым кулоном. Ее коллега также была в светлом платье, но с красным узором.

"Мои дорогие, наконец, эта встреча состоялась! Мы с Русланой Игоревной в эфире "Твоего дня" будем готовить...", - объявила Сумская, когда Писанка ее поправила, что не "готовить", а "фаршировать".

Знаменитости решили приготовить поистине летнее блюдо, которое очень сытное и полезное - фаршированные кабачок, перец, помидор. Ольга показала импровизированную кухню, где уже были заранее подготовлены все ингридиенты: нарезана и перемешана начинка, разрезаны на половинки и вычищены овощи.

"Оля уже и "сториз" запилила!", - воскликнула Писанка, заметив, что ее напарница ведет съемку.

"Ну, правильно, а как же без сториз!, - в свою очередь отметила Сумская и добавила, - Вот такое вкуснотище потом будем есть. Друзья, не пропустите!".

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