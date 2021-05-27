Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка рассказала о своей жизни с мужем, Игорем
Звезда рассказала, что познакомилась с будущим супругом в 2009 году, передает Politeka.net. На тот момент артистка была безработной, и сидела на сайтах знакомств. Именно там она встретила бизнесмена Игоря Исакова.
Об этом Писанка рассказала в выпуске передачи "ЖВЛ" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Спустя полтора года после знакомства пара тайно поженилась. Во время интервью была затронута тема отсутствия у влюбленных детей.
По словам ведущей, она с мужем решила вообще не переживать по этому поводу.
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"Мы решили, что не будем об этом переживать, потому что немного поздновато было начинать", - поделилась актриса.
Кроме того, у Игоря есть сын. Как отметила звезда, парень жил некоторое время с ними, а сейчас он в Черкассах.
Руслана Писанка отметила, что даже немного занималась воспитанием сына мужа.
"Я и готовить его учила, и вообще всему тому, чему я могла научить... Знаете, с детьми или складывается, или не складывается", - поделилась Руслана.
Игорь же отметил, что все будет, как Бог решил - если даст детей, то будут, а если - нет, то нет.
"Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается", – резюмировала артистка.
Хотя у Писанки с мужем нет общих наследников, они помогают взрослым и детям, и это они считают своей важной миссией.
После большого перерыва в карьере, Руслана будет вести новый проект "Твой День", в котором хочет говорить о счастье и отдавать любовь, ощущая свою социальную активность.
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