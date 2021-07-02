Оля Полякова и Оля Сумская восхитились танцами Тины Кароль
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль недавно выпустила новый альбом под названием "Красиво". И вот красотка анонсировала премьеру клипа на песню "Красиво". Оля Полякова и Оля Сумская сразу сделали репост анонса к себе в сторис Инстаграм.
На страничке Поляковой Тина была в прозрачном костюме, танцуя легкий стриптиз в лифте. Красотка выгиналась, демонстрируя роскошную фигуру.
"Взрослые девочки умеют красиво, огонь", - подписала Оля Полякова.
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"С премьерой. Роскошная Тина", - написала Ольга Сумская.
На кадрах у Сумской Тина выгнулась, вытянув ноги к камере. Как можно увидеть, у Кароль были сапоги на каблуке и с колесиками.
Отметим, что между Поляковой и Кароль был скандал. На шоу «Маска» Оля назвала Тину «главной плакальщицей на похоронах». Кароль использовала этот выпад в свою сторону для громкой премьеры своего нового клипа «Скандал».
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