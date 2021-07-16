Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, рассказав о свадьбе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка стала известной после программы"Орел и Решка", а потом успела сняться во множестве популярных шоу. Не забывает Леся и о социальных сетях, где делится самым интересным с фанатами.

На новых кадрах в Инстаграм Леся была крупным планом, показавшись в автомобиле. Красотка надела жемчужные бусы и рассказала о важном событии - свадьбе.

"Сегодня свадьба у Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Ребята, я с вами, поздравляю вас, счастья, море любви, деток, как на небе звезд, больших побед в этом большом теннисе".

Известно, что сегодня, 16 июля, Гаэль и Элина официально оформляют отношения. За день до этого Монфис сделал трогательную публикацию в инстаграм:

"Последний день в качестве моей невесты".

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