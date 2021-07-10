Украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк впечатлила кадрами со свадьбы
Как передает Politeka.net, артистка с размахом отгуляла свадьбу у своей подруги. На праздник красотка пришла в коротком обтягивающем платье. Образ дополнили жемчужные бусы, которые были у всех подружек невесты. Никитюк с удовольствием делилась с поклонниками кадрами с торжества. Ближе к вечеру красотка устала зажигать и даже разулась, оказавшись на танцполе босой.
Позже Леся показала, как невеста готовится бросать букет незамужним подружкам.
«Букет, букет, букет. Ловим букет. Как думаете, кто поймает?», - обратилась к фанатам звезда.
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Своей следующей сторис Никитюк наделала шуму в сети. Она показала себя со свадебным букетом и стала верещать от восторга.
«О, Божееее…Кто словил букет!», - прокричала довольная артистка.
Напомним, что Леся Никитюк в белой сорочке и жемчугах восхитила образом мавки: "Такие волшебные украиночки".
Как сообщала Politeka, Никитюк в коротком платье показала свадьбу, утерев нос подружкам: "Такая вот у меня судьба...".
Также Politeka писала, что Никитюк в очень коротких шортах впечатлила видом на концерте Сердючки: «Украинская Бузова».