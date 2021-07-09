Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила довжиною ніг в екстра-міні

Як пише Politeka.net, артистка показала фото і відео з популярного фестивалю Atlas Weekend. Вона вибрала для виходу в світ екстремально коротенькі шорти, які оголили її неймовірно довгі ноги. Також ефектна блондинка одягла мініатюрний топ, схожий на верх від купальника. Зверху зірка накинула білу сорочку.

Красуня стояла на тлі сцени, демонструючи себе у всій красі. На фото ноги Нікітюк виглядали особливо довгими.

"Вчора був розрив!!! Дякую @atlasweekend за емоції за @v_serduchka. Можна ще? Будь ласка", - підписала фото зірка.

У коментарях Нікітюк залишили масу приємних слів.

"Українська Бузова", "Леся, це не фото, Це бомба", "Вау, ти така красива", "нічим не здивувала:), як завжди Гарнюня", "Ах, ці ноги від вух", "Ось це у Лесі ноги!", "Леся, ви супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що телеведуча Леся Нікітюк залізла у воду, спокусливо піднявши сукню: "Русалочка".

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