Ведуча Леся Нікітюк у романтичному образі збентежила фанатів несподіваними кадрами
33-річна зірка, яку всі пам'ятають і люблять за такими шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?" та "Lе маршрутка", опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Довгонога блондинка, що приховує своє особисте життя, несподівано засвітилася на весіллі - Леся видавала заміж чергову подругу. Ведуча причепурилася з такої нагоди, надівши плісировану міні-сукню небесного відтінку.
"А я на весілля)", - підписала кадри зірка, похвалившись романтичним образом.
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Правда, це була б не Нікітюк, якби обійшлося без конфузу. Так, ведуча встигла відзначитися.
"Не те, щоб я вічна холостячка, але надсилає подружка геолокацію "терміново в "готово". Я взагалі не зрозуміла, думала, ресторан... а, виявляється, є сервіс "Готово!", де приймаються документи", - розповіла Леся.
"Озброївшись" букетиком, Нікітюк не забула нагодою козирнути довгими стрункими ніжками, втерши ніс іншим подружкам нареченої.
"Всі красиві, я найвища, як завжди. Така ось у мене доля...", - зітхала вона.
"Ти найкрасивіша", - підтвердили її подруги.
"Просто така вродилася", - погодилася з ними Леся у своїй іронічній манері.
Нагадаємо, що телеведуча Леся Нікітюк залізла у воду, спокусливо піднявши сукню: "Русалонька".
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