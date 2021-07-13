Украинская телезвезда Леся Никитюк решила повторить «подвиг» светской львицы Ким Кардашьян

Как передает Politeka.net, недавно Кардашьян показывала видео, снятое перед фотосессие. На ролике несколько человек помогали звезде влезть в тесный латексный костюм. Леся Никитюк решила примерять подобный наряд и сняла все на видео.

У себя в Инстаграм Никитюк опубликовала оба видео, сравнив свои сборы со сборами Ким Кардашьян.

«Когда бывший пригласил на свидание», - шутливо подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов. Одним образ понравился, а другие посчитали, что такие жертвы напрасны, а наряд выглядит нелепо.

"А в туалет как?", «Могу представить как мерзко в такой одежде», «Мне одной больно смотреть на эту экзекуцию?», «Это прекрасно», «Баня по-украински», «Костюм Чурчхелы», «Леся, не жарко?», «Красота требует жертв», «Ох, и работа у вас девушки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никитюк в купальнике показала, как избавляется от лишнего веса и едва не расплакалась: "Господи, как...".

Как сообщала Politeka, Никитюк в коротких шортиках похвасталась роскошными ножками: "Королева мира".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в купальнике показала, как легко привлечь к себе внимание: "Многие хотят намазать…".