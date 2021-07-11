Телезірка Леся Нікітюк показала спекотне пляжне фото і запропонувала "намазати їй спинку"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк вміє привертати до себе уваги публіки. Красуня часто викладає яскраві фото у своєму Instagram, отримуючи безліч компліментів і лайків.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі пікантним пляжним кадром, на якому позує у відвертому купальнику. Як видно, крім бікіні з купою мотузочок, доповнює образ стильна пляжна капелюшок, яка захищає від сонця. Волосся красуні розпущене, а на обличчі немає макіяжу, тільки хитра посмішка.

У підписі до фото Нікітюк написала: "Хто намаже спинку? Ладно я сама". Користувачі тут же почали коментувати знімок Лесі, засипаючи її компліментами: "Вогонь", "Багато хто хоче намазати…", "Ніхто не відмовить такій красуні", "Бомба", "Богиня", "Фігура вогонь", "Красуня", "Яка ви красива", "Гаряча, чортівка".

Нагадаємо, Нікітюк в бікіні показала, як спалює целюліт і ледь не розплакалася: "Господи, як...".

Як повідомляла Politeka, Босонога Леся Нікітюк з весільним букетом наробила галасу в мережі "О, Боже...".

Також Politeka писала, Нікітюк в мінісукні і з букетом показала весілля, втерши ніс подружкам: "Така ось у мене доля...".