Телеведущая и тревел-блогер Леся Никитюк уже пробовала себя в роли певицы и у нее неплохо получилось

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк может стать успешной певицей, у нее есть для этого большой вокальный потенциал. Такое мнение высказал известный композитор и автор песен Руслан Квинта, который уже написал две песни для блогерши. Об этом он заявил в интервью Татьяне Гончаровой в "Відверто.LIVE" на телеканале LIVE.

Как известно, Леся уже спела саундтрек к своему трэвел-шоу "Ле Маршрутка", эту песню для нее написал Квинта. А недавно он снова создал для телеведущий хит, и похоже, не собирается останавливаться. По словам композитора, у Никитюк есть вокальный потенциал.

"Мы с Лесей встречались в караоке, она мне пела на заказ Ирину Билык, Ани Лорак, Кристину Агилеру. Никитюк – очень прочный вокалист, на самом деле. Она очень талантливая девушка, очень! И сейчас я ей написал, кстати, еще одну песню", - рассказал Руслан Квинта.

Напомним, Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки: "Такие волшебные украиночки".

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