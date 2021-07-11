Телезвезда Леся Никитюк показала жаркое пляжное фото и предложила "намазать ей спинку"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк умеет привлекать к себе внимания публики. Красотка часто выкладывает яркие фото в своем Instagram, получая множество комплиментов и лайков.
Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети пикантным пляжным кадром, на котором позирует в откровенном купальнике. Как видно, помимо бикини с кучей веревочек, дополняет образ стильная пляжная шляпка, которая защищает от солнца. Волосы красотки распущены, а на лице нет макияжа, только хитрая улыбка.
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В подпсии к фото Никитюк написала: "Кто намажет спинку? Ладно я сама". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Леси, засыпая ее комплиментами: "Огонь", "Многие хотят намазать…", "Никто не откажет такой красотке", "Бомба", "Богиня", "Фигура огонь", "Красотка", "Какая вы красивая", "Горяча, чертовка".
Напомним, Никитюк в бикини показала, как сжигает целлюлит и едва не расплакалась: "Господи, как...".
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