Телезвезда Леся Никитюк показала жаркое пляжное фото и предложила "намазать ей спинку"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк умеет привлекать к себе внимания публики. Красотка часто выкладывает яркие фото в своем Instagram, получая множество комплиментов и лайков.

Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети пикантным пляжным кадром, на котором позирует в откровенном купальнике. Как видно, помимо бикини с кучей веревочек, дополняет образ стильная пляжная шляпка, которая защищает от солнца. Волосы красотки распущены, а на лице нет макияжа, только хитрая улыбка.

В подпсии к фото Никитюк написала: "Кто намажет спинку? Ладно я сама". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Леси, засыпая ее комплиментами: "Огонь", "Многие хотят намазать…", "Никто не откажет такой красотке", "Бомба", "Богиня", "Фигура огонь", "Красотка", "Какая вы красивая", "Горяча, чертовка".

Напомним, Никитюк в бикини показала, как сжигает целлюлит и едва не расплакалась: "Господи, как...".

Как сообщала Politeka, Босоногая Леся Никитюк со свадебным букетом наделала шуму в сети: «О, Боже…».

Также Politeka писала, Никитюк в мини-платье и с букетом показала свадьбу, утерев нос подружкам: "Такая вот у меня судьба...".