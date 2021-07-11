Телеведуча Леся Нікітюк здивувала новим відео з салону краси
Як передає Politeka.net, відповідними кадрами поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зіркова телеведуча активно веде свою сторінку в соцмережах і не соромиться показати особисте - вона ділиться кадрами з дому, розповідає про свої будні або хвалиться образами з гримерки, поки готується до зйомок шоу.
Леся також є частим гостем в салонах краси та ділиться результатами роботи з фахівцями.
"Ендосфера, моя третя процедура. Хочу проходити весь курс. Це дуже шикарна підтяжка і антицелюлітна програма. Спочатку я думала, що це маркетинг, але воно працює. Я лежу, а воно працює", - поділилася Нікітюк.
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Судячи з усього, процедура приносила їй справжнє задоволення, оскільки артистка навіть ледь не розплакалася.
"Господи, як круто не працювати, лежати... І щоб тебе ось так масажували. О Боже як добре...",- поділилася своїми враженнями телеведуча.
Варто зазначити, що апарат ендосфера спочатку призначався для професійних спортсменів для того, щоб за допомогою інтенсивного впливу на м'язи швидше вивести з них молочну кислоту.
Також процедура допомагала поліпшити венозний кровотік і підвищити м'язовий тонус.
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