Телеведуча Леся Нікітюк здивувала новим відео з салону краси

Як передає Politeka.net, відповідними кадрами поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зіркова телеведуча активно веде свою сторінку в соцмережах і не соромиться показати особисте - вона ділиться кадрами з дому, розповідає про свої будні або хвалиться образами з гримерки, поки готується до зйомок шоу.

Леся також є частим гостем в салонах краси та ділиться результатами роботи з фахівцями.

"Ендосфера, моя третя процедура. Хочу проходити весь курс. Це дуже шикарна підтяжка і антицелюлітна програма. Спочатку я думала, що це маркетинг, але воно працює. Я лежу, а воно працює", - поділилася Нікітюк.

Судячи з усього, процедура приносила їй справжнє задоволення, оскільки артистка навіть ледь не розплакалася.

"Господи, як круто не працювати, лежати... І щоб тебе ось так масажували. О Боже як добре...",- поділилася своїми враженнями телеведуча.

Варто зазначити, що апарат ендосфера спочатку призначався для професійних спортсменів для того, щоб за допомогою інтенсивного впливу на м'язи швидше вивести з них молочну кислоту.

Також процедура допомагала поліпшити венозний кровотік і підвищити м'язовий тонус.

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