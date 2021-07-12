Ведуча сполошила шанувальників питанням про улюблені книги
Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк любить демонструвати шанувальникам аутфіти зі свого гардеробу. Вона вміє підкреслити свої стрункі форми майстерно вміло підібраним нарядом як в кадрі, так і в повсякденному житті.
Крім того, вона любить подорожувати і ніколи не відмовляється від прочитання цікавої книги. На своїй сторінки в Instagram, ведуча запитала поради, що їй прочитати на дозвіллі.
Свій пост вона супроводила знімком з бібліотеки. Для відвідування читальні вона вибрала сміливий наряд, який собі можуть дозволити лише власниці ідеальних ніжок.
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Так, на Нікітюк можна побачити зелений топ в дрібну клітку і короткі шортики з чорного кольору. Аутфіт вигідно підкреслив хвилюючі вигини ведучої: стрункі ніжки і апетитні сідниці, які вона продемонструвала, коли піднялася по драбині, щоб взяти книжку з верхньої полиці. Вона розпустила гладке рівне волосся.
Шанувальники запевнили Лесю, що вона володіє природною красою і грацією. А також радили їй книги до прочитання.
"Так Леся з тобою можна і книгу почитати", "Задок вогонь"," Правильно , до знань треба тягнутися, але краще в спідниці", "Королева Світу. Супер ніжки", "Гордість бере за наших українських красунь", - писали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Леся Нікітюк в одній сорочці і перлах розбурхала образом мавки.
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